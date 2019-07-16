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16 Temmuz 2019, Salı
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Obi Mikel geliyor

Afrika Uluslar Kupası’nda mücadelesini sürdüren ’li Nijerya, yarı finalde Cezayir’e 2-1 yenilerek elendi. ’un yeni transferi Mikel, maçta forma giymedi.

'li Nijerya, Tunus ile yarın 22.00'de 3.'lük maçına çıkacak. Mikel karşılaşmanın ardından kısa bir tatile çıkacak ve daha sonra 'un yurt dışı kampına katılacak.

Sefa Akgün'ün dramı
Trabzonspor'un altyapısının en yetenekli isimlerinden , yönetimine "Menajerimle görüşün" deyince ipler kopmuştu. Ardından Erzurumspor'a giden 19 yaşındaki orta sahanın Rusya'da özel turnuvada ayak tarak kemiği kırılmıştı. Geçen sezon U21'de 4 maçta sadece 308 dakika oynayabilen Sefa "Kendine yazık etti" dedirtti.

  1. 16.7.2019
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