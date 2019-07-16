Obi Mikel geliyor
Afrika Uluslar Kupası’nda mücadelesini sürdüren Obi Mikel’li Nijerya, yarı finalde Cezayir’e 2-1 yenilerek elendi. Trabzonspor’un yeni transferi Mikel, maçta forma giymedi.
Sefa Akgün'ün dramı
Trabzonspor'un altyapısının en yetenekli isimlerinden Sefa Akgün, yönetimine "Menajerimle görüşün" deyince ipler kopmuştu. Ardından Erzurumspor'a giden 19 yaşındaki orta sahanın Rusya'da özel turnuvada ayak tarak kemiği kırılmıştı. Geçen sezon U21'de 4 maçta sadece 308 dakika oynayabilen Sefa "Kendine yazık etti" dedirtti.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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