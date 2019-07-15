Trabzonspor'un yeni transferi yola çıktı!
Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden bordo-mavililer bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor bir süredir transferi için uğraş verdiği Gaston Campi transferinde sona geldi. Arjantinli futbolcu sağlık kontrolü için Trabzon şehrine gelecek.
Başarılı stoperin bonservisini elinde bulunduran Estudiantes kulübü Gaston Campi'nin transferine onay verdiğini açıkladı.
- 16.07.2019
- Güncelleme: 16.07.2019 01:55
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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