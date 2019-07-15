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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'un yeni transferi yola çıktı!

Trabzonspor'un yeni transferi yola çıktı!

'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden bordo-mavililer bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

bir süredir transferi için uğraş verdiği transferinde sona geldi. Arjantinli futbolcu sağlık kontrolü için Trabzon şehrine gelecek.

Başarılı stoperin bonservisini elinde bulunduran Estudiantes kulübü Gaston Campi'nin transferine onay verdiğini açıkladı.


  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 16.07.2019 01:55
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