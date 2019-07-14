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14 Temmuz 2019, Pazar
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Berg ’da

Berg Krasnodar’da

'un kadrosuna katmak için uğraştığı golcü oyuncu 'in yeni adresi belli oldu. Kulübü, resmi olarak Berg transferini duyurdu.

Golcü arayışlarında 'un uzun uğraşlar verdiği 'in rotası Rusya oldu. Bir süredir ile pazarlıkta olan İsveçli forvet bu kulüple anlaşmaya vardı. Krasnodar, resmi sitesinden 32 yaşındaki forveti kadrosuna kattığını duyurdu.
  1. 14.7.2019
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