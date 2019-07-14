Trabzonspor Yusuf Yazıcı için yapılan ilk teklifi kabul etmedi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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için yapılan ilk teklifi kabul etmedi!

Trabzonspor Yusuf Yazıcı için yapılan ilk teklifi kabul etmedi!

'un genç yıldızı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı için Lille ile pazarlık masasına oturdu. Fransız kulübü genç yıldız için ilk olarak 15 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Trabzonspor, Lille'in yaptığı bu teklifi kabul etmedi. Pazarlıklar sürüyor...

yönetimi, 'yı transfer etmek isteyen Lille Kulübünün 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10'luk pay teklifini geri çevirdi.

Bir süredir Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunan Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, bordo mavili takımın genç kaptanını transfer etmek için Trabzonspor Kulübü'ne resmi teklif iletti. Bordo mavili yönetim, 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10'luk pay öneren Fransız ekibinin teklifini yetersiz bulduğu gerekçesiyle reddettiği öğrenilirken, Lille yetkililerine de teklifi yükseltmeleri durumunda yeniden görüşebileceklerinin aktarıldığı kaydedildi.

Yusuf Yazıcı'nın da Avrupa'da futbol oynamayı çok istediği ifade edilirken, İtalyan ekibi Lazio'nun da genç futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

  1. 14.07.2019
  2. Güncelleme: 14.07.2019 20:43
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