Trabzonspor Yusuf Yazıcı için yapılan ilk teklifi kabul etmedi!
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı için Lille ile pazarlık masasına oturdu. Fransız kulübü genç yıldız için ilk olarak 15 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Trabzonspor, Lille'in yaptığı bu teklifi kabul etmedi. Pazarlıklar sürüyor...
Trabzonspor yönetimi, Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Lille Kulübünün 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10'luk pay teklifini geri çevirdi.
Bir süredir Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunan Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, bordo mavili takımın genç kaptanını transfer etmek için Trabzonspor Kulübü'ne resmi teklif iletti. Bordo mavili yönetim, 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10'luk pay öneren Fransız ekibinin teklifini yetersiz bulduğu gerekçesiyle reddettiği öğrenilirken, Lille yetkililerine de teklifi yükseltmeleri durumunda yeniden görüşebileceklerinin aktarıldığı kaydedildi.
Yusuf Yazıcı'nın da Avrupa'da futbol oynamayı çok istediği ifade edilirken, İtalyan ekibi Lazio'nun da genç futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.
- 14.07.2019
- Güncelleme: 14.07.2019 20:43
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Trabzonspor Yusuf Yazıcı için yapılan ilk teklifi kabul etmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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