Galatasaray istemişti Trabzonspor kaptı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Birçok genç ismi kadrosuna katarak geleceğin takımını kuran Fırtına da kadroya tecrübeli isimler de katılmaya devam ediyor. Bordo-mavililer bir dönem Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
Güncelleme: 10.07.2019 10:35
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Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Karadeniz temsilcisi, hem iddialı hem de alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
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Bu doğrultuda genç oyuncularla kulübesini zenginleştiren ve geleceğin takımını kuran Fırtına, artık yıldız isimlere yönelmeye başladı.
Obi Mikel transferi ile ses getiren Bordo- Mavili ekip, gözünü şimdi de bir dönem Galatasaray'ın da istediği yıldız isme dikti.