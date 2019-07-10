Galatasaray istemişti Trabzonspor kaptı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Birçok genç ismi kadrosuna katarak geleceğin takımını kuran Fırtına da kadroya tecrübeli isimler de katılmaya devam ediyor. Bordo-mavililer bir dönem Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35 Güncelleme: 10.07.2019 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





