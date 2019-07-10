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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Büyük tasarruf

Büyük tasarruf

'da Ekuban ile birlikte 11 yapıldı ve sadece 1 milyon 860 bin euro bonservis bedeli verilecek. Bu futbolculara da toplam 3 milyon 240 bin euro ödenecek.

geride kalan sezonlarda transfere harcanan milyon euro'ların önüne geçmek için büyük bir tasarruf harekatı başlattı. Ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan bordo-mavililer bu nedenle bütçesini de 3 milyon euro olarak belirlemişti. Yönetim şu ana kadar 1 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandığı Ekuban ile 11 transfere imza attı ve sadece 1 milyon 860 bin euro ödedi. Transferlerin yaş ortalamasının 21.5 olması dikkat çekiyor. Ayrıca menajerlere ya hiç ödeme yapılmadı ya da çok düşük ücretler verildi.

RAKAMLAR MAKUL
Bordo-mavili kulübün aldığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri ise şöyle: Caleb Ekuban 1 milyon euro (Leeds United), Yusuf Sarı 250 bin euro (Marsilya), Doğan Erdoğan 200 bin euro (Lask Linz), Ahmet Canbaz 125 bin euro (), Fıratcan Üzüm 100 bin euro (Eskişehirspor), Nemanja Adjusic 50 bin euro (Mladost), Atakan Gündüz 45 bin euro (Altınordu-yetiştirme bedeli), Salih Kavrazlı 50 bin euro (Altınorduyetiştirme bedeli), Taha Tunç 45 bin euro (Pendikspor), Obi Mikel (Bedelsiz), Donis Avdijaj (Bedelsiz).

3'Ü 11'DEN FAZLAYDI
Trabzonspor, ayrılan Hugo Rodallega ve 'a yıllık 1 milyon 700'er bin euro, Vahid Amiri'ye ise 700 bin euro ediyordu. Üç oyuncunun toplam aldığı rakam 4 milyon 100 bin euro'yu bulurken; transfer edilen 11 isme ödenen rakam ise bu ücretlerin çok altında kaldı. ekibinin, transfer ettiği 11 oyuncuya toplam ödeyeceği rakam 3 milyon 240 bin euro oldu.

Yunus Emre Sel
  1. 10.7.2019
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