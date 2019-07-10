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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Campi bekleniyor

Campi bekleniyor

, Estudiantes'te forma giyen Arjantinli stoper ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki savunmacı yarın 1 yıllık resmi imzayı atacak.

, uzun süredir peşinde olduğu Arjantinli stoper 'yi bekliyor… Kulübü Estudiantes ile yapılan bonservis pazarlıklarından sonuç alamayan ve transferi kiralık olarak bitiren bordomavililer, 28 yaşındaki savunmacı ile yarın sözleşme imzalayacak. Trabzonspor'un 1.93'lük futbolcu ile 1 yıllık kiralık olarak 700 bin euro karşılığında anlaştığı öğrenildi. Campi önce sağlık kontrolünden geçecek ve ardından imzayı atacak. Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Chaves'te tamamlamıştı.
Trabzonspor Gaston Campi'yi kiraladı

  1. 10.7.2019
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