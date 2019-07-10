Campi bekleniyor
Trabzonspor, Estudiantes'te forma giyen Arjantinli stoper Gaston Campi ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki savunmacı yarın 1 yıllık resmi imzayı atacak.
- 10.7.2019
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