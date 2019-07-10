Yakın markaj
Ünal Karaman idmanda bütün oyuncuları izliyor, uyarı yapıyor. Ünal Karaman'ın, kampta önem verdiği konuların başında ise yardımlaşma geliyor. 53 yaşındaki hoca, takımıyla sık sık bir araya gelerek neler yapabilecekleri noktasında fikir alışverişinde bulunuyor, takım içinde kuracakları iletişimin kendilerine katkı sağlayacağını söylüyor.
Güç depoladılar
Ünal Karaman yönetimindeki antrenman kondisyon salonunda gerçekleştirilirken oyuncular kuvvet ve dayanıklılık üzerinde durdu. İdmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Ekuban ve Mikel'in yanı sıra izinli Yusuf, Abdülkadir Ömür, Uğurcan, Hüseyin, Novak ve Toure katılmadı. Onazi takımdan ayrı çalıştı.
24 saat kapım açık
Oyuncularından idman yorgunluğundan korkmamalarını isteyen Ünal Karaman, herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri bir şey yaşandığında bunun hemen paylaşılmasını istedi. 24 saat ulaşabilecekleri bir ekip olduğunu aktaran Karaman, "Kapım 24 saat açık" diye konuştu.
Geç saatlere kadar devam
Genç oyuncuları da yakında gören ve buna göre takım kurgulaması içine giren Karaman, adeta bir mimar gibi de çalışıyor. Teknik ekiple futbolcuların ortaya çıkan verilerini inceleyip hangi oyuncuya ne kadar yükleme yapılacağını ve ne seviyede olduklarını belirleyen Karaman geç saatlere kadar çalışma yapıyor.
Karaman karar verecek
Trabzonspor'da izinli olan oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte futbolcu sayısı oldukça artacak. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir yapı kurmaya çalışan Karaman, harmanlamayı iyi seviyede tutabilmek için titiz bir çalışma yürütüyor. İlk etap çalışmalarını Trabzon'da gerçekleştiren bordo-mavililer, 20 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampı öncesi de bazı isimler hakkında kararını verecek.
- 10.7.2019
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nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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