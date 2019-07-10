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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Teşekkürler Amiri

Teşekkürler Amiri

'da sözleşmesi feshedilen için veda töreni yapıldı. Genel sekreter veda töreninde Amiri'ye teşekkür plaketi verdi.

Sözleşmesi feshedilen 'ye veda töreni düzenlendi. Bordo-mavili takımın genel sekreteri 'nun katıldığı veda töreninde İranlı futbolcu, Trabzon'da çok güzel insanlar tanıdığını ve her şey için kulübe teşekkür ettiğini belirtti. Yönetim kurulu adına 31 yaşındaki sol kanada teşekkür plaketini verildi.
  1. 10.7.2019
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