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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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50 milyon Euro

50 milyon Euro

'nin için belirlediği serbest kalma bedeli dudak uçuklatmıştı. Avdijaj'ın serbest kalma bedeli o dönem 50 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Karadeniz ekibinin yeni transferi , Bundesliga ekibi 'nin altyapısında forma giydiği dönemde kısa sürede adını duyurmuştu. 53 maçta attığı 59 golle herkes "Kim bu çocuk?" derken boş durmadı ve ilgisini belli etti. Büyük bir geleceği olan Avdijaj için o dönem Schalke kulübü sözleşmesine "50 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi koydu. İşte 'un yeni transferi bu kadar büyük bir yetenekti. Avdijaj saha içinde durdurulması imkansız bir hücum oyuncusu. Hem kanatlarda hem de forvette oynayabiliyor. 1.72 boyunda ve 69 kilo ağırlığında olan Kosovalı futbolcu, rakip savunmalar için tam bir kabus. Çok süratli, çok çabuk ve çok akıllı. Çalım yeteneği de çok gelişmiş. Kısaca eğer kendisini bulursa saha içinde onu tutmak imkansız.
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