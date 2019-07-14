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14 Temmuz 2019, Pazar
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En değerliler: Yusuf ve Abdülkadir

En değerliler: Yusuf ve Abdülkadir

Süper Lig'in en değerli oyuncuları 'da... Trabzonspor altyapısından yetişen 'ya 13 milyon Euro, Abdülkadir Ömür'e ise 15 milyon Euro değer biçildi.

Süper Lig'in en pahalı oyuncuları, 'un altyapısından yetişen ve Abdülkadir Ömür oldu. Futbolun piyasa değerini analiz eden transfermarkt'ın güncel verilerine göre Yusuf Yazıcı'ya 13 milyon euro, Abdülkadir Ömür'e 15 milyon euro bonservis bedeli biçildi. Ancak Trabzonspor bu rakamların çok düşük olduğunu belirtiyor ve transfer tekliflerini reddediyor.

  1. 14.7.2019
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