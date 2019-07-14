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14 Temmuz 2019, Pazar
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mutsuz

Gaston Campi mutsuz

'un transfer etmek istediği ancak Estudiantes yöneticilerinin çelişkili tavırları nedeniyle imza aşamasına getiremediği 'nin keyfi kaçtı.

Kariyerine 'da devam etmek istediğini söyleyen 'nin keyfi kaçtı. Karadeniz ekibi, Estudiantes yöneticilerinin çelişkili hareketleri sebebiyle işi henüz imza aşamasına getiremedi. 2 gün idmana çıkmadıktan sonra mecburi olarak çalışmaya başlayan 28 yaşındaki stoper ise takımdan ayrı düz koşu yapıyor.
  1. 14.7.2019
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