Büyük coşku
Şampiyonluk parolasıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'u taraftarları yalnız bırakmıyor. Basına açık yapılan son idmanda taraftarlar tesislerde takıma büyük destek verdi.
ROTASYON VAKTİ
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını 39 futbolcu ile yapıyor. Ünal Karaman, 20 Temmuz'daki yurt dışı kampı öncesi sayıyı azaltacak. Kadroda düşünülmeyen ve gelişimleri için farklı kulüplere kiralanacak olan isimler belirlenecek. Karaman sayıyı 27'ye indirecek.
- 14.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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