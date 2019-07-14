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14 Temmuz 2019, Pazar
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Büyük coşku

Büyük coşku

Şampiyonluk parolasıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'u taraftarları yalnız bırakmıyor. Basına açık yapılan son idmanda taraftarlar tesislerde takıma büyük destek verdi.

, dünkü çalışmasını basına ve taraftara açık şekilde yaptı. Yollar kilitlenirken, tesislerde büyük coşku vardı. İdmana koşan yüzlerce taraftar, futbolcuları ve teknik direktör 'ı bağırlarına bastılar. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na da büyük destek vardı. Tesislere gelen taraftarlar isimleri Avrupa kulüpleriyle anılan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için de "Şampiyon yapmadan kimse gidemez" tezahüratları yaptılar. Meşalelerin yandığı, renkli görüntülerin oluştuğu antrenman adeta hasretle beklenen şampiyonluğun provası gibiydi. Bordo-mavili ekibin yeni transferleri 'yumruk şov' yaparken taraftarın ilgisine, sevgisine ve coşkusuna hayran kaldılar.

ROTASYON VAKTİ
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını 39 futbolcu ile yapıyor. Ünal Karaman, 20 Temmuz'daki yurt dışı kampı öncesi sayıyı azaltacak. Kadroda düşünülmeyen ve gelişimleri için farklı kulüplere kiralanacak olan isimler belirlenecek. Karaman sayıyı 27'ye indirecek.

  1. 14.7.2019
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