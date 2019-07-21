Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
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Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. İşte temsilcilerimiz Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri...
21 Temmuz 2019 Pazar 14:28
Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.

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Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ:

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