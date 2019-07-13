Süper Lig'in en pahalıları Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı

İki futbolcu piyasa değeri sıralamasında Türkiye Spor Toto Süper Lig'in en değerli iki oyuncusu olarak zirvede yer aldılar. Bordo-mavili takımın en değerli oyuncuları olan genç yetenekler Spor Toto Süper Lig'e bu sezon transfer olan birçok yerli ve yabancı ismi geride bıraktı.

ABDULKADİR ÖMÜR VE YUSUF YAZICI'NIN MÜTHİŞ ÇIKIŞI

Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 takımın yerli ve yabancı oyuncularının piyasa değeri 500 milyon Euro'yu bulurken, listenin başında ise Avrupa takımlarının transfer etmek için yoğun pazarlık yaptığı Trabzonspor'un iki yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı yer alıyor. Son 6 ay içerisinde 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın 11 milyon Euro olan ortalama piyasa değeri 13 milyon Euro'ya çıkarken, 20 yaşındaki Abdulkadir Ömür'ün ise ortalama piyasa değeri 10 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya yükseldi.

YUSUF VE ABDÜLKADİR'İ MAX KRUSE, EDİN VİSCA VE ADEM LJAJİC TAKİP ETTİ

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, listede ilk 2 sırayı alan oyuncular olurken, bu futbolcuları 12 milyon Euro'luk değerleriyle Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Beşiktaş'tan Adem Ljajic takip etti.

TRABZONSPOR İKİ OYUNCUDAN 40 İLA 50 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR

Transfermarkt verilerine göre iki oyuncunun değerleri belirlense de bordo-mavili kulüp iki oyuncudan 40 ila 50 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekliyor. Avrupa'nın önemli kulüpleri 15 ile 20 milyon Euro bandında tekliflerde bulunsa da Karadeniz ekibi iki oyuncusuna daha yüksek bir fiyata transfer etmek için gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

GELECEKLERİ MERAKLA BEKLENİYOR

Trabzonspor'un altyapısından yetiştirip Türk futboluna sunduğu iki isimin gelecekleri ise merakla bekleniyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro planlaması içinde olan ve bu doğrultuda hedef koyan Karadeniz ekibi, iki oyuncusunu ise bu hedef doğrultusunda bırakmak istemiyor. Önemli kulüplerin transfer tekliflerine şimdilik karşı durabilen bordo-mavili kulüp olası astronomik teklifler karşısında nasıl bir tavır göstereceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan iki oyuncu transfer söylemlerinden uzak durmaya çalışıyor.