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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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ve taraftarları kırmadı

Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman taraftarları kırmadı

Trabzonspor Kulübü Başkanı ve Teknik Karaman, bordo-mavili taraftarların isteğini geri çevirmeyerek Pazartesi gününe kadar basına ve taraftarlara kapalı olması planlanan antrenmanları açtı.

Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da 'nde yoğun tempoda sürdüren Trabzonspor, bugün gerçekleştireceği antrenmanı basına ve taraftara açtı.

Forma ve kombine satışları sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı 'na ve Teknik Karaman'a özellikle gurbette yaşayan taraftarlardan yoğun talep gelmesi üzerine Pazartesi gününe kadar basına ve taraftara kapalı olması planlanan antrenmanlar 'ın uygun bulmasıyla açıldı.

İsteklerine olumlu yanıt alan bordo-mavili taraftarların bu akşam saat 18.00'de gerçekleştirilecek olan antrenmanı yakından izleyerek takımlarına destek olacaklar.

  1. 13.07.2019
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