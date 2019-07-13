Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman taraftarları kırmadı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili taraftarların isteğini geri çevirmeyerek 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftarlara kapalı olması planlanan antrenmanları açtı.
Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yoğun tempoda sürdüren Trabzonspor, bugün gerçekleştireceği antrenmanı basına ve taraftara açtı.
Forma ve kombine satışları sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a özellikle gurbette yaşayan taraftarlardan yoğun talep gelmesi üzerine 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftara kapalı olması planlanan antrenmanlar Teknik Direktör Ünal Karaman'ın uygun bulmasıyla açıldı.
İsteklerine olumlu yanıt alan bordo-mavili taraftarların bu akşam saat 18.00'de gerçekleştirilecek olan antrenmanı yakından izleyerek takımlarına destek olacaklar.
- 13.07.2019
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şaşkınlığı
Toplam 1
Yorum
borego Ozan TUFAN'a gerekli özgüven aşılanırsa kral olur.. Fejsa kim ozanın yanında.. Ozan'a sahip çık ersun hoca.. Yine jailson da iyi topçu..
-
Kasımpaşa'dan flaş Trezeguet açıklaması
Toplam 1
Yorum
İsm Trezeque Kasımpaşanın çok üstünde bir oyuncu ve geçen sene tek başına takımı ayakta tuttu ama körelmeye başlaması yakındır
Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman taraftarları kırmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.