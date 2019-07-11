Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu Obi Mikel'e 150 forma sattı

Trabzonspor'da forma satış etkinlikleri devam ediyor.

Dün taraftarın aldığı formaları imzalayan ve ardından kombine satışında bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu bugün de Trabzonsporlu futbolcularla beraber Akyazı'daki TS Club Stadyum mağazasında yerini aldı.

Burada taraftarın aldığı formaları imzalayan Ağaoğlu ve futbolcular, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinliğe ise Ağaoğlu'nun Obi Mikel'e forma satması damga vurdu.

Ogenyi Onazi ile görüntülü konuşan Mikel, Başkan Ağaoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Ağaoğlu, taraftarın yoğun ilgisini Obi Mikel'e gösterirken forma satmayı da ihmal etmedi.

Onazi'nin "Kaç tane forma alacaksın?" sorusuna Obi Mikel'den "50" cevabı geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise kısa bir görüşmenin ardından Obi Mikel'e 150 forma satmayı başardı.