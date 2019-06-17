UEFA’dan men gelmez
Trabzonspor ligi 4. tamamlayarak Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazanmıştı. UEFA, FFP kararını haftaya açıklayacak. Karadeniz ekibi 5 milyon euro’ya kadar zarar sınırında kaldığı, için ceza beklenmiyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu "Ceza gelmez ama aksi sonuçta bile CAS yolu açık" demişti.
KOMBİNELER SATIŞA ÇIKTI
Bordo-mavili kulüp, 2019-20 sezonu kombinelerini bu sabah 11.00 itibarıyla satışa çıkardı. Trabzonspor yönetimi, kale arkasında yer alan en ucuz koltukların 350 TL'den satılacağını duyurdu. En pahalı kombineler ise 6000 TL'den satışa çıktı. Yönetim kombine satışından ciddi gelir bekliyor.
UĞURCAN DÜN EVLENDİ
Onur Kıvrak'ın futbolu bırakması sonrası sezon içinde kaleyi devralan Uğurcan Çakır müthiş bir performans sergilemişti. 23 yaşındaki genç eldiven dün hayatının en önemli imzasını attı. Uğurcan, Zürih'te yaşamını Kübra Ayyıldız ile birleştirdi. Düğüne yakın arkadaşı Yusuf Yazıcı da katıldı. Eğlencenin tavan yaptığı düğünde kolbası eksik olmadı.
- 17.6.2019
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Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
UEFA’dan men gelmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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