UEFA’dan men gelmez

Başkan Ahmet Ağaoğlu "Ceza gelmez ama aksi sonuçta bile CAS yolu açık" demişti.



KOMBİNELER SATIŞA ÇIKTI

Bordo-mavili kulüp, 2019-20 sezonu kombinelerini bu sabah 11.00 itibarıyla satışa çıkardı. Trabzonspor yönetimi, kale arkasında yer alan en ucuz koltukların 350 TL'den satılacağını duyurdu. En pahalı kombineler ise 6000 TL'den satışa çıktı. Yönetim kombine satışından ciddi gelir bekliyor.



UĞURCAN DÜN EVLENDİ

Onur Kıvrak'ın futbolu bırakması sonrası sezon içinde kaleyi devralan Uğurcan Çakır müthiş bir performans sergilemişti. 23 yaşındaki genç eldiven dün hayatının en önemli imzasını attı. Uğurcan, Zürih'te yaşamını Kübra Ayyıldız ile birleştirdi. Düğüne yakın arkadaşı Yusuf Yazıcı da katıldı. Eğlencenin tavan yaptığı düğünde kolbası eksik olmadı.



