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17 Haziran 2019, Pazartesi
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’dan men gelmez

UEFA’dan men gelmez

ligi 4. tamamlayarak Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazanmıştı. , FFP kararını haftaya açıklayacak. ekibi 5 milyon euro’ya kadar zarar sınırında kaldığı, için ceza beklenmiyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu "Ceza gelmez ama aksi sonuçta bile CAS yolu açık" demişti.

KOMBİNELER SATIŞA ÇIKTI
Bordo-mavili kulüp, 2019-20 sezonu kombinelerini bu sabah 11.00 itibarıyla satışa çıkardı. yönetimi, kale arkasında yer alan en ucuz koltukların 350 TL'den satılacağını duyurdu. En pahalı kombineler ise 6000 TL'den satışa çıktı. Yönetim kombine satışından ciddi gelir bekliyor.

UĞURCAN DÜN EVLENDİ
'ın futbolu bırakması sonrası sezon içinde kaleyi devralan Uğurcan Çakır müthiş bir performans sergilemişti. 23 yaşındaki genç eldiven dün hayatının en önemli imzasını attı. Uğurcan, Zürih'te yaşamını Kübra Ayyıldız ile birleştirdi. Düğüne yakın arkadaşı Yusuf Yazıcı da katıldı. Eğlencenin tavan yaptığı düğünde kolbası eksik olmadı.


  1. 17.6.2019
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