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16 Haziran 2019, Pazar
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‘Ceza gelmez’

‘Ceza gelmez’
Spor Hukuku Uzmanı Avukat , kulüplerimizin mali tablolarının iç açıcı olmadığını söyledi. Alpay Köse " Kulübü bir transfer yasağı dönemi geçirmişti. Belli açıdan toparlanmalar yaşadılar. Ceza almalarını beklemiyorum. Yüksek ihtimal bir ceza gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.
  1. 16.6.2019
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