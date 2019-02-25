Sosa’nın eşi 7. tamamladı – Fotomaç – 25 Şubat 2019
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Sosa’nın eşi 7. tamamladı

Sosa’nın eşi 7. tamamladı

Bu yıl 39. kez düzenlenen Uluslararası Yarı Maratonu'nda tanıdık bir sima da vardı.

Bu yıl 39. kez düzenlenen Uluslararası Yarı Maratonu'nda tanıdık bir sima da vardı. Bordo-mavili takımın kaptanı 'nın eşi Carolena Alurralde, maratonu 7. sırada tamamladı. Sporcu kimliğiyle tanınan Carolina bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı. "Helal olsun yenge" yorumları aldı.

  1. 25.2.2019
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