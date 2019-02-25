Sosa’nın eşi 7. tamamladı
Bu yıl 39. kez düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda tanıdık bir sima da vardı.
Bu yıl 39. kez düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda tanıdık bir sima da vardı. Bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolena Alurralde, maratonu 7. sırada tamamladı. Sporcu kimliğiyle tanınan Carolina bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı. "Helal olsun yenge" yorumları aldı.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Sosa’nın eşi 7. tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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