Sosa’nın eşi 7. tamamladı

Bu yıl 39. kez düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda tanıdık bir sima da vardı. Bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolena Alurralde, maratonu 7. sırada tamamladı. Sporcu kimliğiyle tanınan Carolina bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı. "Helal olsun yenge" yorumları aldı.