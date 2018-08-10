9 yıl sonra Karaman
Karadeniz ?ekibinin "Karaboğa" kalaplı eski futbolcusu ve teknik direktörü Ünal Karaman, Başakşehir maçıyla 9 yıl sonra takımın başında sahaya çıkacak
Bordomavililer, 2009-10'un 14. haftasında Karaman ile Eskişehir'i 2-1 yenmiş ve ardından Şenol Güneş getirilmişti.
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
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Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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