9 yıl sonra Karaman – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    9 yıl sonra Karaman

    9 yıl sonra Karaman

    Karadeniz ?ekibinin "Karaboğa" kalaplı eski futbolcusu ve teknik direktörü , maçıyla 9 yıl sonra takımın başında sahaya çıkacak

    Temmuz 2009'da Trabzonspor'da sportif direktörlüğe getirilen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Broos'un ayrılmasının ardından 1 maç takımın başında sahaya çıktı.

    Bordomavililer, 2009-10'un 14. haftasında Karaman ile 'i 2-1 yenmiş ve ardından Şenol Güneş getirilmişti.
    1. 10.8.2018
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