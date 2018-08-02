Abdülkadir müjdesi – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Abdülkadir müjdesi

    Abdülkadir müjdesi
    Fırtına, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Kamil Ahmet katılmazken, Yüksel, Cafer ve Kucka salonda çalıştı, Burak Yılmaz koşu yaptı. Önceki günkü antrenmanda koşu yapan Abdülkadir Ömür ise takımla çalışmalara başladı.
    1. 2.8.2018
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