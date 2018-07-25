Fırtına kopacak! Trabzonspor kamp değerlendirmesi
4 hazırlık maçında 2 galibiyet alan bordo-mavili takımda sol bek İbanez, orta saha Yusuf Yazıcı ile genç oyuncular Cafer Tosun ve Abdülkadir Parmak öne çıkan futbolcular oldu
4 HAZIRLIK MAÇI OYNANDI
Fırtına, Slovenya kampında ilk olarak 15 Temmuz'da Slovenya 1'inci Lig ekibi Karanj'ı 2-0 yendi. Ardından Hırvatistan'ın Zagrep takımını 1-0'la geçen Trabzonspor, Rusya'nın Spartak Moskova takımına 4-1 kaybetti. Son sınavda ise Katar ekibi Al Duhail ile 1-1 kaldı.
EN GOLCÜSÜ RODALLEGA
Karadenİz ekibinin Slovenya kampındaki oynadığı 4 hazırlık maçında en fazla golü atan forvet Hugo Rodallega oldu. 33 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu; Karanj, Moskova ve Al Duhail maçlarında 1'er gol atarak toplamda 3 gol kaydetti. Rodallega, bu sezon Burak ile çekişecek.
?ESTEBAN 11 GÜN GEÇ KATILDI
Çeşitli nedenlerle kampa gelmeyen Esteban teknik direktör Ünal Karaman ile görüştükten sonra özür diledi ve, 11 gün gecikmeli olarak kampa dahil oldu. Kosta Rikalı kaleci kampta bir süre takımdan ayrı çalıştıktan sonra takımla çalışmalara dahil edildi.
CASTiLLO AYRILDI
Ayrılmak isteyen Castillo, Meksika'nın Tijuana takımı ile görüşmek üzere kamptan giden tek oyuncu oldu. Görüşmeler devam ediyor.
BURAK'IN ŞANSSIZLIĞI
Ameliyat olduktan sonra yeni sezona büyük umutlarla başlayan Burak, ilk etap kampının 9'uncu gününde takımla çalışmalara başlasa da kasığından
yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci etap kamp çalışmalarında yer alamadı. Burak ameliyat oldu.
KALECiLER: Trabzonspor'da kuşkusuz en ciddi rekabet kalede yaşanıyor. Onur ve Esteban gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Uğurcan, Furkan ve Bahadır gibi genç oyuncular kale için rekabete girişti. Kaleye yine en yakın isim olarak Onur öne çıkarken, Uğurcan ve Bahadır da performansıyla dikkat çekti..
DEFANS HATTI: Sağ bekte Kamil sakatlığı nedeniyle takımla çok çalışamazken, Pereira tüm maçlarda forma giydi ve görevini eksiksiz yerine getirdi. En sıkıntılı bölge olan stoperde ise Mustafa Akbaş bu fırsatı çok iyi değerlendirerek, Karaman'ın gözüne girmeyi başardı. Genç Hüseyin ise yüksek tempolu idman ve maçlara rağmen ayakta kalmayı başardı. Sol bekte ise İbanez- Novak rekabetinin kazananı İbanez oldu.
ORTA SAHA: Gençler Cafer, Yüksel ve Murat Cem Akpınar bu bölgede var güçleriyle mücadele etti. Cafer güçlü yapısı, Murat ayaklarına hakimiyeti, Yüksel top kapma başarısı ile dikkat çekti. Yusuf Yazıcı ise kampın en çalışkan isimleri arasındaydı. Her antrenmana ilk gelen ve son çıkandı. İkinci etaba katılan Onazi ilk günlerdeki enerjisini kampın sonuna kadar yaymakta sıkıntı yaşadı. Kucka ise hiç antrenman kaçırmadı ve antrenmanların temposuna hep uyum sağladı. Geçen sezona göre daha diri bir Kucka izlenimi verdi.
KANAT OYUNCULARI: Castillo'nun ayrılmasından sonra daha da boşalan bu bölgede Olcay, çalışkanlığı ile Karaman'ın beğenisini aldı. Forma rekabetinde bir adım öne çıkan Olcay, özellikle defansif katkısı ile Rahimi ve olası bir transferde oluşabilecek rekabette öne çıkmaya çalışacak. Oynadığı ilk hazırlık maçında asist yapan, bir de penaltı yaptıran Ali Han bu temposunu genele yaymaya çalıştı. Kalıcı olup olmayacağı belirsiz. Abdülkadir Parmak ise alternatifsizlik fırsatını en iyi değerlendiren isim oldu. Tüm hazırlık maçlarında oynadı ve sol kanatta arı gibi çalıştı. Takımda kalma ihtimali çok yüksek.
FORVET HATTI: Burak Yılmaz yeniden ameliyat oldu. Rodallega ise Burak'ın yokluğunu çok iyi değerlendirdi. Oynadığı 4 maçın 3'ünde fileleri havalandırdı. Hem de birbirinden güzel gollerle. Rodallega, Burak Yılmaz'ın iyileşmesi durumunda da formasını kolay kolay devretmeyecek gibi. Genç Azeri forvet Sheidaev ise tam takımdan kopmak üzereyken geri dönen isimlerden oldu. Ancak geldiği günden itibaren kendisinden istenenleri harfiyen yapmaya çalıştı. Muhammet Beşir ise o beklenen çıkışı yapamadı.
YUNUS EMRE SEL
- 25.7.2018
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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