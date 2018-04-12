Ağaoğlu'nda tam destek!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun artık yüksek maliyetli transferler yapmama ve tamamen borcu azaltmaya yönelik açıklamaları için “Herkes bu düşüncelere sahip çıkmalı” görüşü hakim oldu
Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm arayışına giren mevcut yönetim kurulu ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, yeni sezondan itibaren uygulamayı planladıkları transfer politikasına ciddi destek geldi. Camianın önde gelen isimleri, Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı, "Yüksek maliyetli transfer yapmayacağız ve borcu azaltmak için yeniden yapılandırma yoluna gideceğiz. Gerekirse kredi de kullanabiliriz" şeklindeki açıklamalarının kulübün ekonomik olarak kurtuluşu olduğunu ve bu konuda yönetime tam destek verilmesi gerektiği konusunda birleşti.
ARTIK SAĞDUYU ZAMANI
Divan Başkanı Ali Sürmen, kulübün ekonomik olarak sürdürülebilmesi için atılacak her adımın yanında olacaklarını belirterek, "Artık sağduyulu davranma dönemi başlamalıdır. Ekonomik olarak biriken sorunların çözümü için atılacak her adıma destek vereceğiz" dedi. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden Trabzonspor'un kurtuluşunun bu şekilde olabileceğine vurgu yaparken; "Biraz sabredip daha sonra keyif sürmeliyiz" yorumları öne çıktı.
AKHiSAR'A TEŞEKKÜR ETTi
Başkan Ağaoğlu, Rodallega'nın gecikmiş olan 850 bin euro'luk bonservis bedelinin ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye başvuran Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel'i arayarak, bugüne kadar kendilerine tanıdıkları zaman için teşekkür etti. Ancak Ağaoğlu, göreve yeni geldiklerini belirterek, Eryüksel'den biraz daha zaman istedi. Başkanın, 1.5 ayda kasaya girmesi planlanan para ile acil ödenmesi gereken borçları kapatacaklarını, bunların arasında da Akhisar'a verilecek rakamın öncelikli olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi. Yönetimin özellikle oyuncu alacakları ve transfer edilen isimlerin bonservis paraları için son derece hassas davrandığı belirtildi.
BAŞARININ FORMÜLÜ / MİNİ YORUM / YUNUS EMRE SEL
Kulüp çok ciddi ekonomik sorunlarla boğuşurken herkesin, "Tam destek" vermesi gerekiyor. Eleştiri tabii ki olmalı ama bunlar toparlayıcı, doğruyu gösterici olmalı. Aksi taktirde "Sizin yaptığınız değil, benim yaptığım doğru" demek, bu kulübü içinde çıkılmaz bir girdaba sürükler. Yönetim hatalar yapacaktır, bundan önceki yönetimler de yapmıştır. Ancak bu bir gerçek ki, kimse bilerek ve isteyerek bu takıma zarar vermez. Gelen her yöneticinin amacı kulübü daha iyi yöneterek hem ekonomik, hem sportif alanda başarıya ulaştırmaktır.
ARTIK SAĞDUYU ZAMANI
Divan Başkanı Ali Sürmen, kulübün ekonomik olarak sürdürülebilmesi için atılacak her adımın yanında olacaklarını belirterek, "Artık sağduyulu davranma dönemi başlamalıdır. Ekonomik olarak biriken sorunların çözümü için atılacak her adıma destek vereceğiz" dedi. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden Trabzonspor'un kurtuluşunun bu şekilde olabileceğine vurgu yaparken; "Biraz sabredip daha sonra keyif sürmeliyiz" yorumları öne çıktı.
AKHiSAR'A TEŞEKKÜR ETTi
Başkan Ağaoğlu, Rodallega'nın gecikmiş olan 850 bin euro'luk bonservis bedelinin ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye başvuran Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel'i arayarak, bugüne kadar kendilerine tanıdıkları zaman için teşekkür etti. Ancak Ağaoğlu, göreve yeni geldiklerini belirterek, Eryüksel'den biraz daha zaman istedi. Başkanın, 1.5 ayda kasaya girmesi planlanan para ile acil ödenmesi gereken borçları kapatacaklarını, bunların arasında da Akhisar'a verilecek rakamın öncelikli olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi. Yönetimin özellikle oyuncu alacakları ve transfer edilen isimlerin bonservis paraları için son derece hassas davrandığı belirtildi.
BAŞARININ FORMÜLÜ / MİNİ YORUM / YUNUS EMRE SEL
Kulüp çok ciddi ekonomik sorunlarla boğuşurken herkesin, "Tam destek" vermesi gerekiyor. Eleştiri tabii ki olmalı ama bunlar toparlayıcı, doğruyu gösterici olmalı. Aksi taktirde "Sizin yaptığınız değil, benim yaptığım doğru" demek, bu kulübü içinde çıkılmaz bir girdaba sürükler. Yönetim hatalar yapacaktır, bundan önceki yönetimler de yapmıştır. Ancak bu bir gerçek ki, kimse bilerek ve isteyerek bu takıma zarar vermez. Gelen her yöneticinin amacı kulübü daha iyi yöneterek hem ekonomik, hem sportif alanda başarıya ulaştırmaktır.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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