Nobel’li Sancar onur üyesi oldu – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Nobel’li Sancar onur üyesi oldu

    Nobel’li Sancar onur üyesi oldu

    daha önce 'nün sahibi 'a, 'Onur üyelik belgesi' vermeyi teklif etmiş, Sancar da bunu "Çok memnun olurum"diyerek kabul etmişti.

    daha önce 'nün sahibi 'a, 'Onur üyelik belgesi' vermeyi teklif etmiş, Sancar da bunu "Çok memnun olurum"diyerek kabul etmişti. Sancar'ın üyelik belgesi hazırlandı. Buna göre Aziz Sancar 5 Mart 2018 tarihi ile bordo-mavili kulübün Onur üyesi oldu.


    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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