Nobel’li Sancar onur üyesi oldu

Trabzonspor daha önce 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Aziz Sancar'a, 'Onur üyelik belgesi' vermeyi teklif etmiş, Sancar da bunu "Çok memnun olurum"diyerek kabul etmişti. Sancar'ın üyelik belgesi hazırlandı. Buna göre Aziz Sancar 5 Mart 2018 tarihi ile bordo-mavili kulübün Onur üyesi oldu.



