Nobel’li Sancar onur üyesi oldu
Trabzonspor daha önce 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Aziz Sancar'a, 'Onur üyelik belgesi' vermeyi teklif etmiş, Sancar da bunu "Çok memnun olurum"diyerek kabul etmişti.
Trabzonspor daha önce 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Aziz Sancar'a, 'Onur üyelik belgesi' vermeyi teklif etmiş, Sancar da bunu "Çok memnun olurum"diyerek kabul etmişti. Sancar'ın üyelik belgesi hazırlandı. Buna göre Aziz Sancar 5 Mart 2018 tarihi ile bordo-mavili kulübün Onur üyesi oldu.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:27
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Nobel’li Sancar onur üyesi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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