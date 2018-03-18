Çalımbay: "Takımıma inanıyorum" – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Çalımbay: "Takımıma inanıyorum"

    Çalımbay: "Takımıma inanıyorum"

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Evkur karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, hedeflerinin ilk 5 içerisinde yer almak olduğunu söyledi.

    Trabzonspor evinde 2018 yılındaki ilk galibiyetini Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup ederek aldı. 4. maçtır sahasında kazanamayan bordo-mavililer rakibini , Yusuf Yazıcı ve Onazi'nin attığı gollerle yenmeyi başardı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:57
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