Çalımbay: "Takımıma inanıyorum"
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, hedeflerinin ilk 5 içerisinde yer almak olduğunu söyledi.
Trabzonspor evinde 2018 yılındaki ilk galibiyetini Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup ederek aldı. 4. maçtır sahasında kazanamayan bordo-mavililer rakibini Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Onazi'nin attığı gollerle yenmeyi başardı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:57
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Çalımbay: "Takımıma inanıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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