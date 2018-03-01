Sosa için çok özel – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Sosa için çok özel

    Sosa için çok özel

    Arjantinli derbisine özel olarak hazırlanarak, eski takımına karşı çok farklı bir performans ortaya koymak istiyor

    Sezonun ikinci yarısıyla birlikte takımdaki görev ve sorumlulukları artan, performansını da her geçen gün yukarı çeken Jose Sosa, Beşiktaş derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı çalışacak olan Arjantinli 10 numaranın maça kadar tam hazır hale gelmek için verilen programı harfiyen uyguladığı ve özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

    Kritik karşılaşma öncesi eşini de Trabzon'a getiren Sosa, bir dönem formasını giydiği 'a karşı bordo-mavilileri sırtlamak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da özel olarak görüştüğü ve Beşiktaş derbisinde farklı sorumluluklar yüklediği Sosa'ya, kendisine duydukları güveni vurguladı.

    iDMANA ÇIKMADI
    Karadeniz ekibi, derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Abdurrahim, Arda, Burak, Mustafa Akbaş ve Esteban katılmadı.

    Hafif sakatlığı bulunan Castillo ise takımdan ayrı koştu. Bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Bu arada idmana çıkmayan Sosa'nın kasığında ve ayak bileğinde son Aytemiz Alanyaspor maçından kalan bir ağrı hissettiği ve bu nedenle çalışmaya katılmadığı belirtildi.

    İki farklı sakatlığı bulunan Sosa'nın Beşiktaş derbisine kadar tam hazır hale getirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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