Sosa için çok özel
Arjantinli 10 numara Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlanarak, eski takımına karşı çok farklı bir performans ortaya koymak istiyor
Kritik karşılaşma öncesi eşini de Trabzon'a getiren Sosa, bir dönem formasını giydiği Kartal'a karşı bordo-mavilileri sırtlamak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da özel olarak görüştüğü ve Beşiktaş derbisinde farklı sorumluluklar yüklediği Sosa'ya, kendisine duydukları güveni vurguladı.
iDMANA ÇIKMADI
Karadeniz ekibi, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Abdurrahim, Arda, Burak, Mustafa Akbaş ve Esteban katılmadı.
Hafif sakatlığı bulunan Castillo ise takımdan ayrı koştu. Bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Bu arada idmana çıkmayan Sosa'nın kasığında ve ayak bileğinde son Aytemiz Alanyaspor maçından kalan bir ağrı hissettiği ve bu nedenle çalışmaya katılmadığı belirtildi.
İki farklı sakatlığı bulunan Sosa'nın Beşiktaş derbisine kadar tam hazır hale getirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
Yorum
fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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