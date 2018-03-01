İkisi de oynayabilir – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    İkisi de oynayabilir

    İkisi de oynayabilir
    Kart cezalısı olduğu için derbisinde oynamayacak Burak'ın yokluğunda , iki forvet Rodallega ile N'Doye'u birlikte oynatmayı deneyecek. Çalımbay, idmanlarda bu sistem üzerinde çalışmalar yaptırıyor.

    Aynısını yapabilir
    Hugo Rodallega'nın, bu sezon ligde 4, 'nda da 8 olmak üzere 12 golü bulunuyor. Bordomavili yıldız, bugüne kadar 'a karşı çıktığı 5 maçta fileleri 5 kez sarstı. Bu kez de aynısını yapmak istiyor.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:10
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