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    20 Şubat 2018, Salı
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    Trabzonspor gole hasret

    Trabzonspor gole hasret

    'de 'e sahasında 1-0 yenilen Trabzonspor'da ligin son 6 haftasında gol ortalamasında düşüş yaşanırken tek gol atan oyuncu da oldu.

    Ligin ilk 16 haftalık bölümünde 32 gol atarak maç başına 2 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, son 6 haftada rakip filelere 4 kez havalandırdı. Bordo-mavili takımın son 6 haftada gol ortalaması 0,66 olarak gerçekleşti.

    Son 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibinde toplam 21 futbolcu görev yaparken sadece 1 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

    4 GOL BURAK YILMAZ'DAN
    Trabzonspor'un son 6 haftadaki 4 golünü , kaydetti.

    Ligin 16. haftasında Yusuf Yazıcı'nın golüyle Bursaspor karşısında 1-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra gol üreten oyuncu konusunda sıkıntı yaşadı. Ligde ile 1-1, ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmalarda Burak Yılmaz ile goller bulan bordo-mavili takım, daha sonra fileleri havalandıramadı.

    Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, bu futbolcunun sahalara döndüğü karşılaşmasında da rakibine 1-0 yenilerek son 3 haftayı golsüz kapadı.

    52 HAFTA SONRA ART ARDA 3 MAÇTA GOL ATAMADI
    Trabzonspor, 'de 52 hafta sonra ilk kez art arda 3 maç gol atmadı.

    Karadeniz ekibi, en son 2016-2017 sezonun 2. haftasında Gaziantepspor deplasmanından 1-0, 3. hafta sahasında Osmanlıspor'a 2-0, 4. haftada ise dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup olmuş ve arka arkaya 3 maçta gol kaydedememişti.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:10
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