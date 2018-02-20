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    20 Şubat 2018, Salı
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    İstanbul büyüsü bitti

    İstanbul büyüsü bitti
    FIRTINA, bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına ilk kez kaybetti. İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alan bordo-mavili takım, Başakşehir'e kaybedince bu sezon ilk kez söz konusu rakipleri karşısında puan alamadı
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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