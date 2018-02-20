İstanbul büyüsü bitti

FIRTINA, bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına ilk kez kaybetti. İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alan bordo-mavili takım, Başakşehir'e kaybedince bu sezon ilk kez söz konusu rakipleri karşısında puan alamadı