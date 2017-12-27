 Bavullarını hazırladı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Bavullarını hazırladı

    Bavullarını hazırladı
    Arjantin'in Boca Juniors kulübüne transferi gündemde olan sol bek Emmanuel Mas'ın eşyalarını topladığı iddia edildi. Bordo-mavili yönetimin henüz transfere onay vermemesine rağmen 28 yaşındaki Arjantinli'nin ayrılmak istediği ve menajeriyle görüşerek bu konuda kolaylık isteyeceği ifade edildi.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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