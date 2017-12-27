Bavullarını hazırladı

Arjantin'in Boca Juniors kulübüne transferi gündemde olan sol bek Emmanuel Mas'ın eşyalarını topladığı iddia edildi. Bordo-mavili yönetimin henüz transfere onay vermemesine rağmen 28 yaşındaki Arjantinli'nin ayrılmak istediği ve menajeriyle görüşerek bu konuda kolaylık isteyeceği ifade edildi.