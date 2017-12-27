Avantaj peşinde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Sakatlığı bulunan Batuhan, hasta olan N'Doye ve izinli olan Burak, Onazi, Onur ve Bongonda'yı kadroya almayan Rıza Çalımbay, daha çok yedek ağırlıklı bir kadroya şans vermeyi planlıyor.Ziraat Türkiye Kupası'nı uzun zaman sonra yeniden müzesine getirmek için oldukça iddialı olan bordo-mavililerde bu maç öncesi Sosa ile özel bir görüşme yapan Çalımbay, 32 yaşındaki 10 numaradan takımın liderliğini üstlenmesini istedi. Çalımbay, ayrıca performansını beğenmediği Volkan'ı da kadroya almadı.Teknik direktör Rıza Çalımbay geldikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Karadeniz ekibi, en son 2009-2010 sezonunda müzesine götürdüğü kupayı bu sezon 9. kez almayı hedefliyor. Rıza Çalımbay, lig kadar kupanın da önemli olduğunu belirtiyorTrabzonspor, çeşitli isimler altında organize edilen Türkiye Kupası'nda 14 kez final oynadı. 8. kez kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, 8. kez de sahadan moralsiz ayrıldı. Fırtına kupa finalinde 4 kez Beşiktaş, 3 kez G.Saray, 2 kez F.Bahçe ve G.Birliği 1'er kez de Kocaelispor, Bursaspor ve Adana Demir ile karşılaştı.Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok müzesine götüren 3. takım olan Trabzonspor, 7 sezonluk hasretine son vermek istiyor. Fırtına bu kupayı en son 2009-10'da F.Bahçe'yi finalde yenerek almıştı.Yunus Emre SEL