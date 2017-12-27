Avantaj peşinde
Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u yenerek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor
SOSA İLE GÖRÜŞTÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nı uzun zaman sonra yeniden müzesine getirmek için oldukça iddialı olan bordo-mavililerde bu maç öncesi Sosa ile özel bir görüşme yapan Çalımbay, 32 yaşındaki 10 numaradan takımın liderliğini üstlenmesini istedi. Çalımbay, ayrıca performansını beğenmediği Volkan'ı da kadroya almadı.
9. KEZ MÜZEYE GELECEK
Teknik direktör Rıza Çalımbay geldikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Karadeniz ekibi, en son 2009-2010 sezonunda müzesine götürdüğü kupayı bu sezon 9. kez almayı hedefliyor. Rıza Çalımbay, lig kadar kupanın da önemli olduğunu belirtiyor
Trabzonspor, çeşitli isimler altında organize edilen Türkiye Kupası'nda 14 kez final oynadı. 8. kez kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, 8. kez de sahadan moralsiz ayrıldı. Fırtına kupa finalinde 4 kez Beşiktaş, 3 kez G.Saray, 2 kez F.Bahçe ve G.Birliği 1'er kez de Kocaelispor, Bursaspor ve Adana Demir ile karşılaştı.
Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok müzesine götüren 3. takım olan Trabzonspor, 7 sezonluk hasretine son vermek istiyor. Fırtına bu kupayı en son 2009-10'da F.Bahçe'yi finalde yenerek almıştı.
Yunus Emre SEL
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
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