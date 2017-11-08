 Okay’a Ada kancası – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Okay’a Ada kancası

    Okay’a Ada kancası
    Trabzonspor'un genç isimleri Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü büyük takımların takip ettiği biliniyor. Bir futbolcu daha Avrupa'nın ilgisini çekmiş durumda. Bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan (105) isim olan Okay Yokuşlu için de Premier Lig ekiplerinden West Bromwich devreye girdi. Teknik direktör Tony Pulis'in istediği 23 yaşındaki ön libero için İngiliz ekibinin bordo-mavililerden fiyat talep ettiği dile getiriliyor. Trabzonspor, Okay için 12 milyon euro fiyat belirledi. Bir süredir Okay'ı izleyen West Broma'un bu rakam üzerinden pazarlık yapabileceği iddialar arasında.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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