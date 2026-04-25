Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda İspanyol Cristina Bucsa'yı 6-1, 6-7 ve 6-2'lik setlerde 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. tura yükseldi. Sönmez'e Madrid'deki bir grup Türk vatandaşı da maçta büyük destek verdi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 3. turdaki rakibi Arjantinli Solana Sierra olacak.