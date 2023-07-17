Haberler Tenis Novak Djokovic'ten Carlos Alcaraz'a övgü dolu sözler!

Novak Djokovic'ten Carlos Alcaraz'a övgü dolu sözler!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybeden Sırp Novak Djokovic, rakibinin dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladığını söyledi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:30
Novak Djokovic'ten Carlos Alcaraz'a övgü dolu sözler!

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Andy Murray'nin ardından 2002'den bu yana Wimbledon'da kupaya ulaşan ilk erkek tenisçi konumuna gelen dünya 1 numarası 20 yaşındaki Alcaraz, final maçında gösterdiği üstün performansla sporseverlerin yanı sıra finaldeki rakibi Djokovic'ten de büyük övgüler aldı.

İngiliz basınına konuşan 36 yaşındaki Djokovic, Alcaraz ile aralarında yeni bir rekabetin başlayabileceği yönündeki değerlendirmeye gülerek, "Böyle bir rekabetin başlaması, tamamen benim çıkarıma olur. Alcaraz'ın adını, tenis dünyası uzun yıllar duyacak. Ben ise daha ne kadar bu seviyede kalabilirim, bilmiyorum. Daha önce birbirimizle üç maça çıktık ve hepsi de birbirine yakın geçti. ABD Açık'ta da umarım karşılaşırız." ifadelerini kullandı.

Rakibinin, toprağın ardından çim kortta da kendini kanıtladığını vurgulayan Djokovic, "Çim korta bu kadar çabuk alışmasını ve büyük başarılara ulaşmasını beklemiyordum. Artık dünyanın en iyisi olduğunu, şüphesiz kanıtladı. Her tip kortta harika maçlar çıkarıyor ve bugün geldiği yeri fazlasıyla hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tenis tarihinin son 20 yılına damga vuran kendisinin yanı sıra Nadal ve Federer'deki en iyi özelliklerin, Alcaraz'da toplandığı yönündeki değerlendirmelere katıldığını kaydeden Djokovic, şöyle konuştu:

"Sanırım son 12 aydır en çok duyduğum şey, Alcaraz'ın Roger, Rafa ve benim bazı özelliklerimi kendi oyununda topladığı oldu. Buna katılıyorum. Sanırım Alcaraz, üçümüzün en iyi özelliklerinin birleşiminden oluşuyor. 20 yaşında birine göre, zihinsel direnci ve olgunluğu çok etkileyici. İspanyol boğası gibi mücadeleci ruhu ve yıpratıcı defansı, yıllar içinde sadece Rafa da gördüm. Kesme 'backhand' vuruşları ise benimkine çok benziyor. İki elle topa backhand vururken defans yapabilmek, benim yıllar içinde geliştirdiğim bir şeydi. Ama onda, şimdiden var. Tekniği ise Roger'e yakın. Dürüst olmam gerekirse, onun gibi birisiyle hiç oynamadım. Roger ve Rafa'nın belirli güçlü ve zayıf yanları vardır. Carlos ise komple bir oyuncu. Her duruma uyum sağlayabilmek, istikrarın anahtarıdır ve her tip kortta başarı getirir."

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor...
Adıyaman'da kan donduran cinayet! Önce ellerini bağlayıp sonra...
AYŞE BEGÜM ONBAŞI ÖZEL | LEZZETLİ VE FİT TARİFLER
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyon Carlos Alcaraz!
Cem finale yükseldi
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla tercih yapılır mı?
2023 YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! 12:30
Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! 12:27
Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! 12:12
Zapata'dan F.Bahçe açıklaması! Transfer olacak mı? Zapata'dan F.Bahçe açıklaması! Transfer olacak mı? 12:12
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi 11:07
Chelsea'ye 18'lik Sambacı! Chelsea'ye 18'lik Sambacı! 10:54
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 10:50
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! 10:35
Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım... Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım... 10:26
Beşiktaş'ta bir sıkıntı daha! TFF'ye savunma yapıldı Beşiktaş'ta bir sıkıntı daha! TFF'ye savunma yapıldı 10:14
Transfer şokları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... Transfer şokları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... 09:52
Süper Lig devine Portekizli sağ bek! Süper Lig devine Portekizli sağ bek! 09:33