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Marin Cilic Daniil Medvedev'i devirdi!

Fransa Açık'ta erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic, 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 19:13
Marin Cilic Daniil Medvedev'i devirdi!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic, 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günü, Cilic ile Medvedev arasındaki tek erkekler 4. tur maçıyla sona erdi.

Bir saat 45 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 6-3 ve 6-2'lik setlerle kazanan Cilic, Roland Garros'daki en iyi derecesi çeyrek finale 3. kez yükseldi.

Cilic, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev ile karşılaşacak.

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