Tarihte bugün: 6 Kasım

6 Kasım 1429
VI. Henry, İngiltere Kralı olarak tacını taktı.
6 Kasım 1861
Basketbolun mucidi James Naismith doğdu.
6 Kasım 1860
Abraham Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı seçildi.
6 Kasım 1923
Avrupa'da enflasyon inanılmaz seviyelere geldi, Berlin'de bir ekmeğin fiyatı 140 milyar Alman markı seviyelerine ulaştı.
6 Kasım 1996
Chicago Bulls'un efsane ismi Michael Jordan, kariyerinde 29. kez bir maçta 50 sayı kaydetti.
6 Kasım 1946
Norma Rae filmiyle 1979'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Amerikalı aktris Sally Field doğdu.