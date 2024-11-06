  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Tarihte Bugün Tarihte bugün: 6 Kasım

Tarihte bugün: 6 Kasım

6 Kasım'da yaşanan olayları, önemli şahısların doğum günlerini ve dünya tarihine yön veren kararları sizler için derledik...

Tarihte Bugün Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 23:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tarihte bugün: 6 Kasım

6 Kasım 1429

VI. Henry, İngiltere Kralı olarak tacını taktı.

6 Kasım 1861

Basketbolun mucidi James Naismith doğdu.

6 Kasım 1860

Abraham Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı seçildi.

6 Kasım 1923

Avrupa'da enflasyon inanılmaz seviyelere geldi, Berlin'de bir ekmeğin fiyatı 140 milyar Alman markı seviyelerine ulaştı.

6 Kasım 1996

Chicago Bulls'un efsane ismi Michael Jordan, kariyerinde 29. kez bir maçta 50 sayı kaydetti.

6 Kasım 1946

Norma Rae filmiyle 1979'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Amerikalı aktris Sally Field doğdu.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yalanlama!
Devler Ligi'nde Süper Lig'i hatırlatan penaltı kararı!
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor!
Dağ (Kandil) sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer'e destek verdi... "İBB'de ittifak yaptık" itirafı
Bronckhorst: Canavar gibi...
Beşiktaş Dolmabahçe'de kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brugge evinde A. Villa'yı devirdi! Brugge evinde A. Villa'yı devirdi! 23:14
Shakhtar, Y. Boys'a geçit vermedi! Shakhtar, Y. Boys'a geçit vermedi! 23:07
Devler Ligi'nde Süper Lig'i hatırlatan penaltı kararı! Devler Ligi'nde Süper Lig'i hatırlatan penaltı kararı! 22:33
Uçar'dan flaş seyirci açıklaması! "Maccabi maçında..." Uçar'dan flaş seyirci açıklaması! "Maccabi maçında..." 22:01
F.Bahçe ve G.Saray'ın pozisyonları incelenecek! F.Bahçe ve G.Saray'ın pozisyonları incelenecek! 21:21
"Maçı hak eden taraf bizdik!" "Maçı hak eden taraf bizdik!" 21:09
Daha Eski
"Maç için her şeyimi verdim" "Maç için her şeyimi verdim" 21:08
"Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama..." "Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama..." 21:07
Bronckhorst: Canavar gibi... Bronckhorst: Canavar gibi... 20:58
"Cuma günü oynadığımız maçta..." "Cuma günü oynadığımız maçta..." 20:57
Postecoglou'dan flaş Barış Alper yanıtı! Postecoglou'dan flaş Barış Alper yanıtı! 20:54
Muçi: Çok mutluyum! Muçi: Çok mutluyum! 20:44