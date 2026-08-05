CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari hangi takımları çalıştırdı?

Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari hangi takımları çalıştırdı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarına Türk futboluna damga vurmuş unutulmaz isimlerin verilmesi geleneğini bu yıl da sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Trendyol Süper Lig Sezonu "Adnan Süvari Sezonu" olarak oynatılacak. TFF'den yapılan açıklamada; Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve futbol insanı olarak büyük hizmetlerde bulunan efsane isimlerin anısını yaşatmak amacıyla böyle bir karar alındığı belirtildi. Türk futbolunun beyefendisi ve taktik dehası olarak anılan Adnan Süvari, 2026-2027 sezonu boyunca tüm Süper Lig maçlarında saygıyla anılacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:58
Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari hangi takımları çalıştırdı?

ADNAN SÜVARİ KİMDİR?

1926 yılında Aydın'da dünyaya gelen Adnan Süvari, Türk futbol tarihinin en önemli ve vizyoner teknik adamlarından biridir. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük koltuğuna geçen Süvari, özellikle Göztepe ile özdeşleşmiştir.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari hangi takımları çalıştırdı?

GÖZTEPE İLE AVRUPA DESTANI

Adnan Süvari, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Göztepe'nin başında sergilediği performansla "Anadolu İhtilali"nin mimarlarından biri olmuştur. İzmir ekibiyle:

2 Türkiye Kupası (1968-1969, 1969-1970)

1 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1970) kazanmıştır.

Ayrıca Göztepe'yi Avrupa kupalarında yarı finale (Fuar Şehirleri Kupası - 1969) taşıyarak Türk futbol tarihinde bir kulübün Avrupa'da ulaştığı ilk en büyük başarıya imza atmıştır.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

A Millî Futbol Takımımızı da çalıştıran efsane teknik adam, 1966 yılında Moskova'da SSCB'ye karşı alınan 2-0'lık tarihi zaferde ay-yıldızlı ekibin başındaki isimdi.

Vizyonu, disiplini ve centilmenliğiyle Türk spor kamuoyunun takdirini toplayan Adnan Süvari, 6 Haziran 1991 tarihinde Antalya'da aramızdan ayrılmıştır.

Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari hangi takımları çalıştırdı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarına Türk futboluna damga vurmuş unutulmaz isimlerin verilmesi geleneğini bu yıl da sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Trendyol Süper Lig Sezonu "Adnan Süvari Sezonu" olarak oynatılacak.

TFF'den yapılan açıklamada; Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve futbol insanı olarak büyük hizmetlerde bulunan efsane isimlerin anısını yaşatmak amacıyla böyle bir karar alındığı belirtildi. Türk futbolunun beyefendisi ve taktik dehası olarak anılan Adnan Süvari, 2026-2027 sezonu boyunca tüm Süper Lig maçlarında saygıyla anılacak.

Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah...
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
DİĞER
“Var Mısın Yok Musun”da Bilge’den milyonluk karar!
İmar değil imkan pazarlığı! Menderes'te dönen rüşvetin tapesi Takvim'de: Müdürüm altından kalkamayız! Para kuryesine gönüllülük esası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Arsenal'dan Osimhen çıkarması! Takas...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... 00:45
Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! 00:45
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 00:45
Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... 00:45
F.Bahçe'den Martinelli bombası! F.Bahçe'den Martinelli bombası! 00:45
Mohamed Salah, Trabzonspor'da! Mohamed Salah, Trabzonspor'da! 00:45
Daha Eski
İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak 00:45
Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı 00:45
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... 00:45
Beşiktaş'a İngiliz kanat! Beşiktaş'a İngiliz kanat! 00:45
F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... 00:45
Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! 00:45