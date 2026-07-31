Luciano Rodriguez imza atmaya hazır

Ligin yeni ekibi Çorum FK, aradığı golcüyü S.Arabistan'da buldu. Kırmızı-siyahlılar, NEOM forması giyen 23 yaşındaki Luciano Rodriguez'le her konuda anlaştı. Uruguaylı genç golcüyle imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Geçen sezon Bahia'dan 20 milyon euro'ya transfer olan Rodriguez, 31 maçta 6 gol, 2 asist yaptı.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Ligin yeni ekibi Çorum FK, aradığı golcüyü S.Arabistan'da buldu. Kırmızı-siyahlılar, NEOM forması giyen 23 yaşındaki Luciano Rodriguez'le her konuda anlaştı. Uruguaylı genç golcüyle imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Geçen sezon Bahia'dan 20 milyon euro'ya transfer olan Rodriguez, 31 maçta 6 gol, 2 asist yaptı.