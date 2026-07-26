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Haberler Süper Lig Sekongo'da imza yakın

Sekongo'da imza yakın

Samsunspor, Carlo Holse'nin yerine düşündüğü Malili maestroya kırmızı-beyazlı formayı giydirecek. Başkan Yüksel Yıldırım’ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque’le 22 yaşındaki Antoine Sekongo için bonservis görüşmelerini sürdüren yönetim, aradaki ufak pürüzleri çözmeye çalışıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Sekongo'da imza yakın

Samsunspor'da, Carlo Holse'nin ABD'de St. Louis City takımına 6 milyon dolar'a imza atması beklenirken, yerine aradığı ismi de Fransa Ligue 2 takımı Dunkerque'de buldu. Fransa temsilcisiyle Hollanda'da aynı otelde kampta olan kırmızı-beyazlılar, 22 yaşındaki Malili 10 numara Antoine Sekongo transferini bitirmek üzere. Dunkerque'ün hisselerinin yüzde 85'i Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından alındı. Bu durum da sözleşmesi 2028'de bitecek Sekongo'nun transferini hızlandıracak bir unsur olarak öne çıkıyor.

SAMSUNSPOR AVANTAJLI

Fransa'nın ünlü L'Equipe Gazetesi de Sekongo için Dunkerque'nin 3 milyon euro talep ettiğini ifade etti. Transferde Samsunspor'un, diğer kulüplere oranla çok daha avantajlı olduğu belirtildi. Hem orta saha hem de 10 numarada oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Dunkerque'de forma giydiği 34 maçta 9 gol, 6 asist katkısıyla dikkat çekti. Fransa'da Reims takımından yetişen genç hücumcu, 2024 yılında Dunkerque'ye transfer oldu. Futbol kariyeri boyunca 89 maçta 25 gol, 7 asist katkısı sağlamayı başardı.

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