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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Rashica olmazsa Rak-Sakyi

Rashica olmazsa Rak-Sakyi

Ali Zeki Saruhan başkanlığında güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Çaykur Rizespor, hücum hattına takviye amacıyla iki yıldızı radarına aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Rashica olmazsa Rak-Sakyi

Ali Zeki Saruhan başkanlığında güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Çaykur Rizespor, hücum hattına takviye amacıyla iki yıldızı radarına aldı. Atmacalar, sağ kanat transferinde Beşiktaş'tan Milot Rashica için İtalyan Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'dan onay bekliyor. Yeşil-mavililer, Rashica için anlaşma zemini sağlayamazsa, geçen sezon kiralık oynayan Jesurun Rak-Sakyi'yi kadrosuna katacak. 30 yaşındaki Kosovalı sağ açık Rashica, sözleşmesinin son yılına girdi. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 2 gol, 6 asist katkısı sağladı. 64 kez milli olan rashica, 12 gol attı. 23 yaşındaki Ganalı sağ kanat Rak-Sakyi ise kontratının son yılına girdi. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan geçen sezon başında kiralık olarak Çaykur Rizespor'a katılan Rak-Sakyi, devre arasında İngiltere Chamhionship'te Stoke City'ye kiralandı. Rak-Sakyi, toplam 29 maçta 7 gol, 1 asist katkısı yaptı.

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