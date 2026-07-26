Kocaelispor’da 3 ayrılık birden

Kocaelispor'un yeni basın sözcüsü Haşmet Uçar, 24 yaşındaki Malili orta saha Habib Ali Keita, 21 yaşındaki Kongolu orta saha Joseph Nonge ve 26 yaşındaki Makedon sol kanat Darko Churlinov ile yolların ayrılacağını açıkladı. Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa altyapıdan aldıkları 8 futbolcudan verim aldıklarını da vurgulayan Uçar, "Ticaret sır olduğu gibi transfer de sır olarak ilerlediğinde olumlu sonuçlar elde ediliyor. Bu konuda görüşmeler var. Çok güzel oyuncuların geleceğini önümüzdeki haftalarda göreceksiniz. Takımdan gidenlerin yerine gelenler, daha bir üst segmentte olacak" diye umut dağıttı.