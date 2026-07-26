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Haberler Süper Lig Dadaş Cardoso

Dadaş Cardoso

Kayserispor'da 5 sezondur forma giyen ve takım kaptanlığı görevini üstlenen Miguel Cardoso, takımdan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, anlaşamadığı 32 yaşındaki Portekizli sol açıktan kendisine kulüp bulmasını istedi. Tecrübeli hücumcu; birçok kulübün radarına girerken, Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'un transferde önemli bir mesafe katettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada 2 gol, 7 asistle oynayan Cardoso, bu performansına rağmen takımının Trendyol Süper Lig'den düşmesine engel olamadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Dadaş Cardoso

Kayserispor'da 5 sezondur forma giyen ve takım kaptanlığı görevini üstlenen Miguel Cardoso, takımdan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, anlaşamadığı 32 yaşındaki Portekizli sol açıktan kendisine kulüp bulmasını istedi. Tecrübeli hücumcu; birçok kulübün radarına girerken, Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'un transferde önemli bir mesafe katettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada 2 gol, 7 asistle oynayan Cardoso, bu performansına rağmen takımının Trendyol Süper Lig'den düşmesine engel olamadı.

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