Dadaş Cardoso

Kayserispor'da 5 sezondur forma giyen ve takım kaptanlığı görevini üstlenen Miguel Cardoso, takımdan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, anlaşamadığı 32 yaşındaki Portekizli sol açıktan kendisine kulüp bulmasını istedi. Tecrübeli hücumcu; birçok kulübün radarına girerken, Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'un transferde önemli bir mesafe katettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada 2 gol, 7 asistle oynayan Cardoso, bu performansına rağmen takımının Trendyol Süper Lig'den düşmesine engel olamadı.