Awaziem yolda

Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor, transfere hız verdi. Geçtiğimiz sezon PSV'den kiraladığı Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo için Hollanda deviyle anlaşamayan Anadolu Kartalı, rotasını Fransa'yı kırdı. Yeşil- beyazlılar, Fransa Ligue 2'ye düşen Nantes'tan 29 yaşındaki Chidozie Awaziem ile her konuda anlaştı. Konyaspor'un Nijeryalı futbolcuya birkaç gün içinde 2+1 yıllık imzayı attırması bekleniyor. Futbola El Kanemi'de başlayan Awaziem; Porto, Leganes, Boavista, Hajduk Split, Cinninati ve Colorado gibi takımlarda da ter döktü. Nijeryalı savunmacı, Süper Lig'de daha önce Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'da da oynadı. Awaziem, geçen sezon 49 maçta 2 gol ve 2 asist katkısı sağlamasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı.