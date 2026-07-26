Ali Emre tamam

Yeni sezonda Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kaleci Lis'in ayrılığı sonrasında yerine arayışlarını sürdüren Göz-Göz'ün, Kasımpaşa forması giyen Ali Emre Yanar ve kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. 28 yaşındaki kalecinin, kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Ali Emre'nin geçen sezon Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralanan ve takıma dönen Arda Özçimen ile kalede forma rekabetine gireceği aktarıldı. Altınordu altyapısından yetişen tecrübeli eldiven, ilk profesyonel maçına 2016-2017 sezonunda çıktı. 2018-2019 ve 2020- 2021 sezonlarında Niğde Anadolu FK'ye kiralanan Ali Emre, 2023-2024 sezonunda ise Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu ancak fazla forma giyme şansı bulamadı.