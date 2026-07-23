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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Orta sahanın Amir’i geliyor!

Orta sahanın Amir’i geliyor!

Konyaspor, eski yıldızı Amir Hadziahmetovic'i radarına aldı. Beşiktaş'ta kontratının son yılına giren 29 yaşındaki Boşnak dinamo için nabız yoklanıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Orta sahanın Amir’i geliyor!

Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor, Türkiye ve Süper Kupa'yı kazanan kadronun yıldızlarından eski dinamosu Amir Hadziahmetovic ile ilgileniyor. Beşiktaş, kontratının son yılına giren 29 yaşındaki Boşnak ön libero ile yollarını ayırmayı planlıyor. Anadolu Kartalı, Hadziahmetovic'in durumunu oldukça yakından takip ediyor. Teknik Direktör İlhan Palut da eski öğrencisinin dönüşüne oldukça sıcak bakıyor. 2015-2016 sezonunun devre arasında Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan Konyaspor'a transfer olan tecrübeli yıldız, 7 yıl yeşilbeyazlılarda ter döktü. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen işadamı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'de kiralık oynayan Hadziahmetovic, 39 maçta 3 asistle takımına önemli bir katkı sağladı.

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