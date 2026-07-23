Konate Göztepe yolunda

Yeni sezona Avrupa hedefiyle hazırlanan Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda, kaleci Lis'in takımdan ayrılmasının ardından gözler yeni file bekçisine çevrildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un kaleyi kime emanet edeceği merak konusu olurken, yönetim bu bölgeye tecrübeli bir isim kazandırmak için temaslarını sürdürüyor. Göz-Göz'ün son olarak Fransa Ligue 2'de şampiyon olup Ligue 1'e yükselen Troyes'ten Yored Konate'yi gündemine aldığı öğrenildi. Sözleşmesinin son yılına giren 31 yaşındaki Burkina Fasolu eldivenin, İzmir ekibinin listesinde yer aldığı ve oyuncunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi. Futbol kariyeri boyunca Fransa dışına çıkmayan ve istikrarlı bir performans sergileyen 1.82 boyundaki Konate, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti, refleksleri ve oyun kurulumundaki başarısıyla ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Troyes'te oynadığı 28 maçta 26 gol yerken, 11 maçta kalesini gole kapatarak takımının Ligue 1'e yükselmesinde önemli bir pay sahibi oldu.