Holse'nin yerine Sekongo

Samsunspor, Carlo Holse'nin ABD'de St. Louis City'ye 6 milyon dolar'a imza atması beklenirken, yerine aradığı ismi de Fransa Ligue 2 takımı Dunkerque'de buldu. Fransa temsilcisiyle Hollanda'da aynı otelde kampta olan kırmızı-beyazlılar, 22 yaşındaki Malili 10 numara Antoine Sekongo transferini bitirmek üzere. Yönetim, Fransız ekibiyle el sıkışmak üzere. Sözleşmesi 2028'de bitecek olan genç orta sahanın resmi işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanması ve kamp kadrosuna katılması bekleniyor.

YÜZDE 85'İ BAŞKAN YILDIRIM'IN

Dukerque kulübünün hisselerinin yüzde 85'i Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından alındı. Bu durum da Sekongo transferini hızlandıracak bir unsur olarak öne çıkıyor. Hem orta saha hem de 10 numarada oynayabilen Sekongo, geçtiğimiz sezon Dunkerque'de forma giydiği 34 maçta 9 gol, 6 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Fransa'da Reims takımından yetişen genç hücumcu, 2024'te Dunkerque'ye transfer oldu. Futbol kariyeri 89 maçta 25 gol, 7 asist kaydetti.

DRONGELEN'DEN 6 MİLYON EURO HOLSE'DEN 6 MİLYON DOLAR

Samsunspor'da 6 milyon euro'ya Yunan devi Panathinaikos'a giden Hollandalı stoper Rick van Drongelen'den sonra bir futbolcuyla daha yollar ayrılmak üzere. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Carlo Holse'nin transferi için ABD MLS ekibi Louis City ile anlaştıklarını açıkladı. Başkan Yıldırım, Carlo Holse'nin MLS ekibi St. Louis City'ye 6 milyon dolar bonservis ücreti karşılığında transfer olduğunu doğruladı. 2023'te Norveç ekibi Rosenborg'dan 2.5 milyon euro'ya alınan 27 yaşındaki Danimarkalı 10 numara, çıktığı 114 maçta 22 gol ve 14 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.