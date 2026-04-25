Dev sirkülasyon

21'İ TÜRK 14'Ü YABANCI

Süper Lig'in 30 haftalık bölümünde 13 takım, 34 farklı teknik direktörle çalıştı. G.Birliği, 4 teknik adamla yol ayrımına gitti ve Volkan Demirel'i 2 kez göreve getirdi. Ligde mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı 35 teknik direktör görev yaptı. Ligdeki ekiplerden 13'ü teknik direktör değişikliğine giderken, 5 takım sezona başladığı hocalarla yoluna devam ediyor. Antalyaspor, Karagümrük, Eyüpspor, Konyaspor, Kayserispor ve Gaziantep FK, 3'er teknik adamla mesai yaptı.

EN İSTİKRARLI OKAN BURUK

Sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yola devam etti. Jose Mourinho ile sezona giriş yapan Fenerbahçe ise Domenico Tedesco'ya teknik direktörlük koltuğunu emanet etti. Son yıllardaki en istikrarlı birliktelik Galatasaray ile teknik direktör Okan Buruk arasında yaşandı. Bunun yanı sıra Trabzonspor'da Fatih Tekke, Kocaelispor'da Selçuk İnan, Alanyaspor'da Joao Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoilov koltuklarını korudu.