CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Dev sirkülasyon

Trendyol Süper Lig’de bu sezon 13 takım, 34 farklı teknik direktörle çalıştı. 5 takım, sezona başladıkları teknik adamlarla yollarına devam etmeyi tercih etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
21'İ TÜRK 14'Ü YABANCI

Süper Lig'in 30 haftalık bölümünde 13 takım, 34 farklı teknik direktörle çalıştı. G.Birliği, 4 teknik adamla yol ayrımına gitti ve Volkan Demirel'i 2 kez göreve getirdi. Ligde mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı 35 teknik direktör görev yaptı. Ligdeki ekiplerden 13'ü teknik direktör değişikliğine giderken, 5 takım sezona başladığı hocalarla yoluna devam ediyor. Antalyaspor, Karagümrük, Eyüpspor, Konyaspor, Kayserispor ve Gaziantep FK, 3'er teknik adamla mesai yaptı.

EN İSTİKRARLI OKAN BURUK

Sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yola devam etti. Jose Mourinho ile sezona giriş yapan Fenerbahçe ise Domenico Tedesco'ya teknik direktörlük koltuğunu emanet etti. Son yıllardaki en istikrarlı birliktelik Galatasaray ile teknik direktör Okan Buruk arasında yaşandı. Bunun yanı sıra Trabzonspor'da Fatih Tekke, Kocaelispor'da Selçuk İnan, Alanyaspor'da Joao Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoilov koltuklarını korudu.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
