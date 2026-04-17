Tek hedef galibiyet

Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, “Beşiktaş maçıyla çıkış yakalayıp az da olsa 5’incilik ümidimizi sürdürmek istiyoruz” dedi
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Süper Lig'de Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, umut dağıttı. Eyüp maçını kazanarak moral bulduklarını belirten Bilen, "Bizim takımımız sahaya performansını ve mücadele hırsını yansıttığı zaman hemen hemen her takımla mücadele edecek güçtedir. Taraftarlarımızın da desteğiyle Beşiktaş karşısına çıkacağız. Beşiktaş maçıyla çıkış yakalayıp az da olsa 5'incilik ümidimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.